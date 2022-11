Heidi Klum | incredibile trasformazione per Halloween | il costume da verme gigante è il più folle che mai

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 3 novembre 2022)è conosciuta come la “Regina di”, un titolo che si è decisamente guadagnata sul campo nel corso degli anni anni. E il travestimento scelto per il 2022 ne è decisamente la prova: la modella e il marito Tom Kaulitz, per la festa che hanno ospitato come da tradizione a New York, hanno scelto un. La bella, 49enne giudice di America’s Got Talent, si è trasformata in unsco. E non unqualsiasi, bensì uno da pesca. A prenderla all’amo, neanche a dirlo, il chitarrista dei Tokio Hotel. Prima in piedi, poi dimenandosi sul pavimento nell’ingombrante e carnososi è fatta fotografre insieme al marito 33enne prima ...