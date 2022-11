Halloween Horror House 2022 | grande successo per l’evento all’Ecoparco del Mediterraneo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Una festa terrificante. Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre, presso la tenuta Pavoncelli, sita nell’Ecoparco delin Castel Volturno, si è tenuta la settima edizione di “”, ideato ed organizzato, per il terzo anno consecutivo presso la location castellana, da Gigiotto Esposito ed Emanuele Sicilia. Una collaborazione che si ripete per la settima volta. Per quanto concerne l’edizione, Riccardo Avitabile e Cristian Desiderio hanno ricoperto il ruolo di organizzazione dell’Escapecome nei tre anni precedenti. Momenti di paura da vivere insieme, come ormai avviene dal 2015, anno della prima edizione. Ideatore del progetto sono stati, originariamente, Emanuele Sicilia e Gianni Pane. La Tenuta ...