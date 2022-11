Guardia | l’opposizione | “Doverosa proroga dell’orario di chiusura dei pubblici esercizi”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSanframondi (Bn) – Lo scorso 1 novembre, il gruppo consiliare “sei tu” ha presentato una mozione all’Amministrazione Comunale diSanframondi inerente alla possibilità didideicittadini. Ciò a seguito del grido di aiuto levato da alcuni operatori economici e da esercenti guardiesi che chiedono maggiore elasticità nella fissazione degli orari didelle proprie attività commerciali. I consiglieri comunali di opposizione ritengono necessaria la ripresa economica e sociale del paese, specie dopo lo stallo dovuto alla pandemia, e considerano doveroso promuovere iniziative che procedano in tal senso. “L’economia locale ha subìto una ...

Fremondoweb

'ultima (e clamorosa) bocciatura per la vecchiadel ... Con'addio di Caldoro (che si porterà via anche la casella di capo ...(che si porterà via anche la casella di capo dell') e ......di Finanza, Camere di Commercio, Associazioni e ... ''iter del PDL va avanti - ha concluso La Russa al termine della ...assuma un atteggiamento collaborativo e propositivo a ... Guardia, l’opposizione: “Necessaria una proroga dell’orario di chiusura dei pubblici esercizi”