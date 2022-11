Grande Fratello Vip | Cristina Quaranta | “Marco Bellavia? Ci sono cose che non sono andate in onda Gli altri non li voglio più vedere nella mia vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) È uscita dalla casa più spiata d’Italia “per colpa di Nikita che mi ha fregato” e ora ha deciso di raccontare tutta la sua verità su quanto accaduto in questo mese alVip, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Stiamo parlando di, ex volto di Non è la Rai che, dopo aver ammesso schiettamente a Verissimo di aver accettato la chiamata di Alfonso Signorini per il reality di Canale 5 solo per soldi, ora ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. “Questo cast delVip è pieno di lecchini e doppiogiochisti. Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e perfino Carolinani: ridicoli. Salvo George Ciupilan e Luca Salatino. A Georgebene, spero non caschi nelle grinfie di Nikita. A Luca auguro ...