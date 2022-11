Grande Fratello Vip 7 | tante sorprese e storie da raccontare e sei nuovi ingressi | Anticipazioni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Al via stasera il quattordicesimo appuntamento colVip:dae l’arrivo di seiconcorrenti Stasera, giovedì 3 novembre, in prima serata su Canale 5 quattordicesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Una puntata piena di, novità eda. A cominciare da quelle di seiconcorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa della Casa di Cinecittà. Luca Onestini, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Sarah Altobello sono pronti a unirsi al gruppo e iniziare una nuova avventura a “Gf ...

... Manuel Zuliani sul lato chiuso ed il ventunenne Lorenzo Cannone,minore del seconda linea ... folti, bizzarri che i principali interpreti delrugby si fanno crescere per raccogliere ...Si è fatto conoscere dalpubblico televisivo prendendo parte al14 . All'interno della casa di Cinecittà ha avuto modo di conoscere l'infermiera e modella Mary Falconieri . I ...George e Nikita ricordano alcuni episodi della loro infanzia e scoprono di avere una passione in comune: le bambole!Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, giovedì 3 novembre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...