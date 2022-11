Governo Meloni | Tajani alla Ue | ' Le regole sui migranti devono essere rispettate'

La strategia delper mascherine e no vax . I casi di Covid stanno aumentando, e ora è allarme influenza. L'Oms rileva che nell'ultimo mese sono aumentati, precocemente, i casi di ...Oggi sarà a Bruxelles per incontrare i vertici europei. E capire fin dove ilpotrà spingersi negli aiuti contro il caro bollette. La Germania si è già detta contraria a politiche espansive e debito comune. Che oltretutto adesso non è più neanche conveniente.Valdis Dombrovskis ricorda ai Paesi Ue dall'economia più fragile sul fronte del debito che è tempo di rigore. Un messaggio, neanche troppo implicito, all'ItaliaAd esprimersi sul rave di Modena è stato proprio uno dei partecipanti, nonché admin della seguitissima pagina Instagram "RAVEON" ...