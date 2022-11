Golf | De Leo e Lipparelli in evidenza nel primo giro dei tornei della Q School 2022 per il DP World Tour

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si sono concluse oggi le prime giornate tanto del ChallengeGrand Final di Mallorca, evento conclusivo del circuito propedeutico all’ingresso sul DP, quanto dei quattrodi seconda faseper il circuito europeo. Andiamo dunque a scoprire come stanno andando le cose in Spagna. A Huelva, la prima posizione è appannaggio del sudafricano Pieter Moolman e dell’inglese OJ Farrell, che girano in -9 (63 colpi). Gli italiani: 38° posto a -2 per Matteo Manassero e Filippo Celli, 50° a -1 per Gianmaria Rean Trinchero e Stefano Mazzoli, 59° pari con il par per Davide Buchi. Ana, il leader è l’australiano Jarryd Felton con lo score di -7 (64). 11° posto per Gregorio De Leo, il dominatore dell’Alps, insieme ad Edoardo ...