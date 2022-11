Gli Usa hanno regalato 18 miliardi di dollari a Zelensky I repubblicani | ora basta aiuti a Kiev

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il 48 per cento degli elettoriritengono che l’amministrazione Biden stia facendo troppo per aiutare e sostenere economicamente e militarmente, l’Ucraina nel conflitto che contrapponea Mosca. Un sondaggio realizzato dal Wall Street Journal alla vigilia delle elezioni di midterm in cui si prevede una vittoria repubblicana, registra un netto mutamento delle posizioni dell’elettorato repubblicano nei confronti della solidarietà a. In un analogo sondaggio dello scorso marzo, infatti, solo il 6% degli elettoripensava che si stesse facendo troppo per l’Ucraina, ed anzi il 61% credeva che non si facesse abnza. Ora questa percentuale è scesa drasticamente al 17%. Un netto contrasto con gli elettori democratici intervistati che all’81% si dicono favorevoli a nuovi ...