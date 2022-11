Gli studenti del “Da Vinci” a Viale di Porto | Calicchio | “Al lavoro per adeguare il Tpl”

la Repubblica

... in quanto la cifra contesa si riferisce all'anno accademico 2020/2021, quando le lezioni non si svolgevano in presenza e quindinon necessitavano di alcun trasporto pubblico. E rincara ...... accordi con l'Ufficio scolastico regionale per valutare attività didattiche extracurriculari e facoltative pere collaborazioni con atenei, associazioni e istituti culturali finalizzate ... Gli studenti e la stretta sui raduni: “L’obiettivo è imbavagliare noi”