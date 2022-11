Gli interessi di Soros a Caserta | tra centri sociali e immigrazione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov – Abbiamo già parlato più volte, l’ultima ieri, dei stretti legami di natura “liquida” che intercorrono tra Georgee il partito di Emma Bonino +Europa. Legami documentati, e per chi proprio non si fidasse, sbandierati dallo stesso partito. Finanziamenti più o meno leciti per la campagna elettorale del 2019, ma non solo.Non vi elencheremo di nuovo tutti i beneficiari delle munifiche quote della Open Society Foundation, lo abbiamo già fatto molte volte. Vi basti pensare (per chi fosse nuovo dell’argomento) che dal suo sito apprendiamo che è “una delle più grandi fondazioni private al mondo che supportano gruppi per i diritti umani, con un budget annuale di oltre 1.000 milioni di dollari”. Il loro lavoro in Italia è iniziato nel 2008 supportando “le battaglie legali contro la concentrazione ...