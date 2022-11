Giusy Pace | l’infermiera No Green Pass che si vestiva da deportata torna al lavoro | «Ma dovevano chiederci scusa»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si chiamae forse vi ricorderete di lei perché eraideatrice del corteo in cui i No vax si erano travestiti come deportati dei campi di concentramento. Allontanata dal posto diperché non vaccinata,aveva visto anche l’apertura di un fascicolo sulla sua posizione da parte della procura. Adesso è stata reintegrata nel suo incarico all’ospedale Maggiore di Novara. La Stampa fa sapere che intanto ha chiesto e ottenuto un periodo di ferie. Ma nel frattempo non si è per nulla pentita: «Questo periodo entrerà nella storia, mi sento come Galileo Galilei», dice. E ce l’ha anche con il governo che l’ha reintegrata: «Hanno usato la motivazione del calo della curva epidemiologica mentre avrebbero dovutoper averci escluso dal ...

