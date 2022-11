Giulia Salemi seno deformato | il racconto inedito della mamma sulla sua malattia

(Di giovedì 3 novembre 2022) In queste ore, Fariba Tehrani,di, ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in cui ha raccontato retroscena inediti su sua figlia. Nello specifico, la donna si è soffermata su unache colpìquando era solo una neonata e che, purtroppo, le hail. La donna ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Lunghi capelli neri, sorriso radioso e un volto di una bellezza che conquista chiunque al primo sguardo.è una delle giovani donne - rivelazione della nostra televisione, ultima tappa di un percorso che l'ha vista nascere sui social (dove è seguitissima) per approdare niente meno che nel ...Nel passato disi nasconde un dramma di cui lei ha sempre preferito non parlare: un tumore scoperto quando era neonata. Sorridente e sempre positiva,ha più volte parlato della sua ...Lunedì 31 ottobre Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello VIP, al suo fianco in studio Giulia Salemi per leggere i messaggi del pubblico social e le opinioniste Sonia ...In un'intervista la mamma di Giulia Salemi ha spiegato perché la figlia ha un seno più piccolo e uno più grande ...