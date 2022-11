(Di giovedì 3 novembre 2022) Il francese, doppietta, e Krunic piegano il Salisburgo. Rossoneri dopo nove anni agli ottavi di Champions. La squadra di Pioli non sbaglia due volte

Al centro: dopo la panchina a Torino per far posto a Origi, il francese é pronto a tornare ... secondo quantola Gazzetta dello Sport , otto dei nove gol finora messi a segno sono ......©LaPresseUn'ottima notizia per Pioli che ha così iniziato ad alternare Origi con Olivier. ... ComeBen Jacobs, di CBS Sports Golazo, sul proprio profilo Twitter, il nome di Broja è anche ... Giroud riporta il Milan a veder davvero le stelle