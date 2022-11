Giroud dà le carte | il Diavolo gioca a poker - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il primo gol di Olivierche ha sbloccato la partita contro il Salisburgo. Il francese poi ha fatto l'assist per il raddoppio di Krunic e ha chiuso il matchLa partita in sé è così importante che i ragazzi lo sanno, abbiamo tutte leadatte per fare ... Attaccanti: Leao, Rebic,, Origi. Presentazione del match La classifica del Girone E vede il ... Giroud dà le carte, il Diavolo gioca a poker Doppietta e assist per il francese, il Milan festeggia anche i gol di Krunic e Messias: il passaggio del turno in Champions è al sicuro ...Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Salisburgo 4-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Champions League. Il Milan ...