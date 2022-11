(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildella Federazioned’Italia ha disposto una serie diper ladelle atlete e, assunti tempestivamente e che prevedono una stanziamento complessivo di 120 mila euro in due anni. “Il primo punto – si legge nel comunicato – prevede il commissariamento dell’Accademia Internazionale diRitmica a Desio e la nomina quale Commissario del Vice-Vicario della FGI, prof. Valter Peroni, con le seguenti funzioni e responsabilità: supervisionare l’attività sportiva svolta presso la predetta Accademia, verificando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei tesserati nonché l’idoneità e la congruità dell’attività formativa ivi svolta; individuare, entro e non oltre dieci ...

SPORTFACE.IT

Il presidente della Federazioned'Italia con sua delibera d'urgenza, sentito il Consiglio Direttivo Federale, dispone una serie diin seguito delle notizie emerse in questi giorni sugli organi di stampa e in ......è avvenuto in questi giorni ha portato una grande attenzione su questi temi e la Federazionesta indagando seriamente sull'accaduto, affinché vengano messi in atto i giusti', ... Ginnastica, provvedimenti d'urgenza del Presidente federale per la salvaguardia degli atleti L'intervista a Fabio Lucidi, ex preside della facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza e Responsabile del servizio di psicologa dello sport della Sapienza ...L'ex atleta italiana e capitana della nazionale di ginnastica ritmica, dopo aver espresso solidarietà, si dissocia dalle denunce delle sue colleghe sui gravi episodi avvenuti all'Accademia di Desio: " ...