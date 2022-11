Ginnastica | presunte violenze psicologiche su atlete | Procura di Brescia apre inchiesta per maltrattamenti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ladiha aperto un’pera carico di ignoti in seguito all’esposto della mamma di due ginnaste, che hanno denunciato dellesubite da parte degli allenatori. Le due ragazzine ora sono ritirate e si allenavano presso una palestra delno. L’indagine è coordinata dall’aggiunto Alessio Bernardi e daltore Francesco Prete ed ha un titolo di reato. L’è stata affidata alla Squadra Mobile e fa parte di un quadro più ampio in cui parecchie ragazze o ex Farfalle della Nazionale Italiana, come Nina Corradini e Anna Basta, hanno denunciato quello che accadeva dietro le quinte nel mondo dellaritmica con ...

...italiani per affrontare la questione dei presunti abusi ai danni delle atlete della... su tutte Nina Corradini e Anna Basta, che hanno rivelatopressioni psicologiche e umiliazioni ...Non si placano le polemiche per le denunce perviolenze psicologiche nel mondo dellaritmica . Un nuovo caso si aggiunge a quelli già noti di Nina Corradini e Anna Basta . Si ...La storia riguarda infatti parecchie ragazze e ex Farfalle della Nazionale Italiana, come Nina Corradini e Anna Basta, che hanno denunciato quello che accadeva dietro le quinte nel mondo della ...