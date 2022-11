Ginnastica artistica Mondiali Liverpool 2022 | Casella | “Belle reazioni di Alice e Martina”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Sono partita con un errore alle parallele ma sono andata avanti. Di certo non ho fatto una bella gara, ma ci ho messo tutta me stessa. Dopo l’errore ho cercato di reagire e andare avanti”. CosìD’Amato commenta il suo decimo posto nella finale All-Around aidi. “Ho imparato che non si deve mai mollare. Ora torniamo a casa e cercheremo di migliorare alcune cose” ha aggiunto la genovese. “Sono contenta della mia gara, mi sono riscattata dopo la finale a squadre – ha invece dichiaratoMaggio, oggi nona -. Non pensavo di riuscire a reagire così, questa cosa mi aiuterà a crescere. Oggi un’imprecisione alle parallele dopo un buonissimo esercizio, in uscita ho preso una bella botta al ginocchio, ma sono contenta di essere riuscita a finire alla gara. Ora sto bene”. Sul ...

Quando l'attività motoria prende forma in una palestra e viene declinata nel rapporto con alcuni attrezzi si apre l'immenso cosmo della, declinato in tante sfaccettature: dall'...
Le recenti denunce stanno portando a galla l'altro volto di una disciplina storica e nobile, tra violenze e umiliazioni taciute. Il ministro Abodi: «Le medaglie non possono coprire gli errori» ...