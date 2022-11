GFVIP | SIGNORINI FA ENTRARE 6 NUOVI VIPPONI IN CASA MA QUALCUNO STORCE IL NASO

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo Maria De Filippi, c’è Alfonsoa reggere il palinsesto di Canale 5. Il doppio appuntamento in prima serata con il, le strisce daytime, i talk nei vari programmi, oltre a Mediaset Extra, un canale che esiste solo quando c’è la diretta dellapiù spiata d’Italia. E ora sono in arrivo seiconcorrenti, chiamati a scatenare nuove tensioni e cambiare gli equilibri. Di chi stiamo parlando? Il blog di Davide Maggio svela i nomi: Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Sarah Altobello e, come annunciato a Mattino Cinque, Oriana Marzoli e Luciano Punzo. Nei social sono in molti a chiedersi: ma chi sono? Altri propongono di togliere la parola “Vip” dal titolo perché a parte Pamela Prati e pochi altri, i nomi conosciuti da tutti sono ben pochi.