GF Vip | la diretta | sei nuovi ingressi nella casa e un altro eliminato

Sei nuovi vipponi faranno l'ingresso nella casa del Grande Fratello. Durante ladella quattordicesima puntata che seguiremo come sempre su Leggo.it , Alfonso Signorini accoglierà uno tra: Pamela Prati, Carolina Marconi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti ...Ha confermare l'addio è stata lainteressata, che ha poi svelato il motivo della rottura: "Ho resistito agli alti e bassi ma poi lui mi ha tradita. Affronto come sempre le delusioni a testa ...Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e ...Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, giovedì 3 novembre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...