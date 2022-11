Gf Vip | Giaele ' facciamoci trovare sotto le coperte' | la strana proposta ad Edoardo

Al GFla noia e la routine sembrano aver colpito alcuni concorrenti, in particolareDe Donà che ha avanzato una strana proposta a Edoardo. Gf, Patrizia Rossetti senza reggiseno, la ...Ascolta questo articolo Nella Casa del ' Grande Fratello', il reality show di Canale 5, i concorrenti parlano degli ultimi due anni difficili vissuti a ... Tuttaviasmentisce immediatamente ...Al Grande Fratello Vip gli esclusi non la prendono bene ... Come dure sono state quelle riservate ad un’altra protagonista, Giaele De Donà. La Quaranta riferendosi ad Antonino Spinalbese ha dichiarato ...I giorni dentro la casa più spiata della televisione scorrono tutti uguali. Al GF Vip la noia e la routine sembrano aver colpito alcuni concorrenti, in particolare Giaele ...