GF Vip | Gegia spiazza | Marco Bellavia ha mentito a tutti? Il retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha rilasciato un'intervista a Casa Pipol in cui ha fatto delle confessioni inedite su. In particolare, la donna ha voluto sviscerare alcune faccende inerenti l'uscita improvvisa del conduttore dal Grande Fratello Vip a causa di alcuni disagi psicologici.ha sempre sostenuto che ad acuire ulteriormente il suo malessere sia stata la mancata empatia da parte dei compagni d'avventura., però, ha portato alla luce una verità diversa. La donna, infatti, ha dichiarato che, secondo il suo punto di vista, il peggiore diin questo GF Vip 7 sia stato proprio. Quest'ultimo, infatti, avrebbe accusato i suoi ex compagni d'avventura, facendoli passare per bulli quando, in realtà,hanno contribuito ad alleggerire il ...