GF VIP | Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno fatto sesso? «Mio marito si sta vendicando»

(Di giovedì 3 novembre 2022)Denelle ultime settimane è apparsa sempre più vicina ad; la gieffina ha dichiarato che se non fosse stata sposata avrebbecarte false per conquistare il suo coinquilino, ma al contempo – invece di darsi un contegno – ha continuato a punzecchiarlo. I due, proprio negli ultimi giorni, sono stati...

Grande Fratello, arriva un aereo per Antonella e(VIDEO) A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello, alcuni fan hanno organizzato una serie di messaggi ...@blogtivvu_com Cristina Quaranta e le teorie di sul destino di Ginevra Lamborghini eSpinalbese dopo il GF: "Nascerà l'amore Ad oggi dico che non è così" 😮 Cosa ne pensate #...Cosa sta succedendo fra Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e il marito della gieffina, Bradford Beck I dettagli all'interno ...Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese arriva un dolce messaggio da parte dei fan, che spiazza i due concorrenti del Grande Fratello Vip e il resto degli inquilini di Cinecittà. I fan del Grande ...