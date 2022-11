Gf Vip 7 | le anticipazioni della quattordicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Questa sera andrà in onda il quattordicesimo appuntamento in prime time del Gf Vip 7. Il conduttore Alfonso Signorini al termine del daytime ha svelato le: Preparatevi perché questa sera tutti gli equilibriCasa stanno per essere rivoluzionati. Entreranno questa sera ben sei nuovi concorrenti pronti, agguerriti per sovvertire veramente tutte le relazioni che i nostri vipponi hanno instaurato nel corso di questo mese e mezzo. Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Luciano Punzo, Oriana Marzoli che arriva diritta dritta dalla Spagna e Micol Incorvaia, la sorella di Clizia. Ma torniamo appunto a Micol. Come avete visto nel daytime, Edoardo è sempre più geloso e possessivo nei confrontisua Antonella è bastato un aero che è sorvolato sulla Casa di Cinecittà dedicato alla coppia Fiordelisi – Spinalbese ...