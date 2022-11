Agenzia ANSA

agenti israeliani sono stati feriti stamane nella Citta' vecchia diin un attacco palestinese a coltellate. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan. Secondo alcuni media dei ...Due settimane fa , durante una manifestazione di attivisti palestinesi aEst, ha tirato ... Mentre i partiti arabi, divisi sottosigle e di fatto "abbandonati" dai loro elettori, si sono ... Gerusalemme: tre israeliani feriti, colpito palestinese (ANSA) - TEL AVIV, 03 NOV - Tre agenti israeliani sono stati feriti stamane nella Citta' vecchia di Gerusalemme in un attacco palestinese a coltellate. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan.Con il conteggio dei voti ormai quasi terminato, Bibi avrebbe i numeri per riprendersi il governo dopo una ventina di mesi all’opposizione. L’affluenza oltre il 70 per cento ...