Genova | colpito a morte con arco e freccia | per il pm c’è l’aggravante dell’odio razziale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Morto un quarantunenne nato in Perù. L’omicida è un artigiano di 63 anni: «Ero esasperato dal baccano, non volevo uccidere»

Javier Alfredo Miranda Romero, nato a Lima, in Perù, aveva 41 anni e metà li aveva passati a. È morto nel modo più assurdo, trafitto da una freccia scoccata da una finestra, in quello che con ...In casa di Scalco, arrivato ada un mese dalla provincia di Varese, i militari hanno trovato ... Poi dopo che l'haha provato a toglierli la freccia dal petto per cancellare le prove, ma ...Il 41enne ucciso da una freccia a Genova stava festeggiando la nascita del figlio. A raccontarlo a la Repubblica è un conoscente di Javier Romero Miranda, Jole Lorenzo. "Era uscito per guardare la par ..."Era uscito per guardare la partita di Champions e bere una birra con un amico. Voleva festeggiare la nascita del figlio appena avuto dalla sua compagna: Gustavo Giuseppe, nato la notte di Halloween a ...