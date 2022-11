Gazosa | il ritorno dei bambini prodigio che vinsero Sanremo a 13 anni

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) Erano dei ragazzini eil Festival dinel 2001. Arrivarono anche al Roxy Bar dove stupirono tutti per l’abilità nel suonare. Fecero pure una versione spaziale di “Gimme some lovin’” dello Spencer Davis Group. Poi si sono dissolti. Adesso sono tornati dopo 20. Federico Paciotti, che nel frattempo ha intrapreso una carriera solista dove unisce lirica a chitarra alla Hendrix. Valentina, sorella di Federico. Poi c’è il piccolissimo (allora) batterista Vincenzo. Manca Jessica Morlacchi, che ha preferito continuare a fare l’opinionista in TV (dove peraltro proprio in questi giorni è stata al centro delle polemiche legate a Memo Remigi che le ha toccato il sedere in trasmissione). Mi sono collegato con idurante la diretta We Have a Dream del martedì sera. Oltre a vedere il loro ...