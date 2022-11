Gas | la bolletta di ottobre cala a sorpresa del 12 | 9%

...ospedaliere e di cura identificate quali 'utenze sensibili' - prosegue Sanguedolce - abbiamo stabilito di promuovere in tutte le sedi aziendali le buone pratiche per la riduzione del consumo di...Ridurre il costo dellaenergetica è possibile se si investe nella transizione energetica. ... dei tempi per la realizzazione dei nuovi impianti, del perché dell'uso delnaturale come ...MILANO (ITALPRESS) – Cala la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all’ingrosso della scorsa estate, con l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento ...Rispetto al terzo trimestre dell'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 nov - Cala a sorpresa la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela che per il mese di ottobre riceveranno una ...