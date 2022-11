(Di giovedì 3 novembre 2022) L'potrebbe avere una carenza di gas naturale per 30 miliardi didurante la prossima, in un momento chiave per il rifornimento dei suoi siti di stoccaggio per l'inverno- ...

Agenzia ANSA

... in un momento chiave per il rifornimento dei suoi siti di stoccaggio per l'inverno 2023 - 2024 per cui è necessaria un'azione urgente da parte dei governi per ridurre il consumo dinel mezzo ...Rapporto: calo di 1 miliardo di tonnellate di CO2 I dati contenuti nel rapportosono ... per esempio tra le offerte luce edi ENGIE si può scegliere la più adatta alle proprie esigenze. In ... Gas: Iea, Europa rischia 30 mld metri/cubi in estate 2023 - Economia L'Europa potrebbe avere una carenza di gas naturale per 30 miliardi di metri cubi durante la prossima estate, in un momento chiave per il rifornimento dei suoi siti di stoccaggio per l'inverno 2023-20 ...Il mutamento nei modelli di domanda e la prospettiva di un’ulteriore contrazione delle forniture russe hanno spronato i produttori mediorientali a intensificare i loro progetti di espansione ...