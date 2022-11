Gas | Facile it | “Bollette oltre 1 700 euro per famiglia in 2022”

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Centoventiseidi bolletta del gas per il solo mese di ottobre, l’11% in più rispetto allo scorso anno. E’ questo quanto pagherà unatipo con un contratto di fornitura gas nel mercato tutelato. Il dato arriva dall’analisi realizzata da.it alla luce delle nuove tariffe comunicate dall’Autorità e in vigore per il mese di ottobre. Il calo delle quotazioni del prezzo del gas e il nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Autorità hanno quindi contribuito ad evitare la maxi-stangata che si temeva, ma i prezzi, seppur in calo rispetto al terzo trimestre, restano comunque elevati se confrontati con quelli del 2021 e, secondo le simulazioni di.it, se rimarranno su questi livelli fino a fine dicembre la bolletta complessiva per una ...

La bolletta del gas scenderà del 12,9% per oltre 7 milioni di famiglie ancora in regime di tutela. Appena un mese fa ci si attendeva un rincaro del 70%, poi erano arrivate la stime più rassicuranti di ...Il livello dei depositi Snam raggiunge gli 11,2 miliardi di metri cubi di gas naturale, ai quali si sommano i 4,5 miliardi di riserva strategica e 1,1 di altri operatori. Le temperature miti di ottobr ...