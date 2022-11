Gas | Arera | bolletta in calo del 12 | 9% per i consumi di ottobre

(Di giovedì 3 novembre 2022) Cala lagas per le famiglie ancora in tutela. La famiglia tipo, per ieffettuati nel mese di, riceverà unacon una riduzione del - 12,9% rispetto al costo del III ...

In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall'Arera, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata mensilmente. Dopo tanti aumenti consecutivi, cala del 12,9% la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela nel mese di ottobre. Lo annuncia l'Arera, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe dell'energia. Cala la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all'ingrosso della scorsa estate, con l'applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell'Arera.