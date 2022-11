Franco Tatò | il super manager poco amato dalla politica che riscrisse il futuro di Enel 

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 novembre 2022)è morto alla bella età di 90 anni, dopo una vita lunga e intensa, piena di risultati, ma scarsa, forse, di pubblici riconoscimenti. Sicuramente meno di quanti ne meritasse. Colpa probabilmente del suo carattere brusco, al limite della durezza. Che era anche la sua migliore qualità. Laureato in Filosofia, svezzato alla carrieraiale in Olivetti, passato due volte nelle aziende di Berlusconi, in Fininvest, là imposto da Cuccia a Berlusconi che l’aveva carica di debiti, e in Mondadori. Più varie parentesi all’estero, in particolare in Germania, che gli regalò il nomignolo di Kaiser. Raccontava che là, arrivato per risanare un’azienda in grave crisi, trovò il piazzale pieno di lussuose auto destinate ai dirigenti. Che furono vendute il giorno stesso, tanto per far capire che aria tirava. La stessa che evidentemente ...