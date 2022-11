Francia | Ndombele può rimpiazzare Pogba per i mondiali in Qatar

Con il forfait di Pogba salgono le quote per la convocazione di Ndombelé da parte del ct francese Deschamps Tanguypuò sostituire Paul Pogba nella lista dei convocati della nazionale francese per i mondiali in Qatar. Secondo quanto riportato dall'Equipe, il centrocampista del Napoli sarebbe il favorito ...Tanguypotrebbe sostituire Paul Pogba nella lista per Qatar 2022 che il ct dellaDidier Deschamps diramerà a breve.può andare al Mondiale L'Equipe riporta che il centrocampista del Tottenham in prestito al Napoli si sta rilanciando in Serie A e il suo nome è ...Paul Pogba non sarà a disposizione della Francia per il Mondiale in Qatar e la soluzione per Deschamps potrebbe trovarsi in casa Napoli. Tanguy Ndombele potrebbe essere il nome scelto dal CT dei ...Secondo 'L'Equipe' il centrocampista del Napoli, in prestito dal Tottenham, potrebbe entrare in extremis nella lista dei convocati dei Bleus per Qatar 2022 ...