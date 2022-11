Forza Italia e lo strappo di Caldoro | il prezzo che potrebbero pagare gli azzurri è alto

Leggi su anteprima24

"E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita". Antonello Venditti potrebbe allungare il testo di uno dei suoi brani più iconici con una ulteriore storia, quella di Fulvio, commissario regionale di. Le inquietudini e i turbamenti che avevano accompagnato la presentazione delle liste – con gli addii eccellenti di De Siano e Sarro, per citarne alcuni – sembravano essere ormai parte del passato. Ricordi spiacevoli spazzati in una notte di festa, quella del 25 settembre. Festa meritata, perché in Campania glichiudevano le urne con tre punti percentuali di consenso in più rispetto alla media nazionale. Tanta roba, soprattutto in considerazione della serenità ritrovata. Invece no. Trascorsi poco più di trenta giorni dal voto per le politiche è già tempo di nuovi ...