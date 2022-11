(Di giovedì 3 novembre 2022) “Abbiamo chiamato Berera e ci siamo incavolati di brutto, perché c’ha messo di mezzo a noi, metteva di mezzo Piccinelli“. Le dichiarazioni di Maria Cristina Boccolini – contenute in uno stralcio delle ottanta pagine in cui i giudici motivano la condanna a 5 anni per corruzione all’ex senatore Enrico Piccinelli, all’epoca assessore all’Urbanistica in Provincia – rivelano un interessante retroscena sulche lei, l’ex sindaco diGiuseppe Berera e Piccinelli fecero con la speranza diun finanziamento aldi. Ai tempi Berera “aveva bisogno di liquidità”, riporta Boccolini, considerata insieme al fratello Fulvio l’intermediaria dell’operazione che avrebbe fatto intascare a Piccinelli la presunta tangente da 275 mila euro, ...

BergamoNews.it

... una sentenza del Consiglio di Stato del 2009 disponeva che i cinque impianti di, ovvero ... detenuti illegalmente fino amomento. In seguito, l'Amministrazione avrebbe dovuto fare il ...Il risultato, come ha segnalato lo stesso Berera a Provincia, Regione, Comunità Montana e Comune di, è stata la morte di una settantina di chili di trote che inmomento si trovavano ... Foppolo, quel viaggio a Roma per ottenere fondi: “Il direttore del Credito sportivo minacciò denuncia per una polizza falsa” In circa ottanta pagine i giudici motivano la sentenza dello scorso 21 luglio, parlando di "numerosi e convergenti riscontri" con le dichiarazioni rese dall'ex sindaco di Foppolo e dai fratelli Maria ...Foppolo. “Finalmente, dopo due anni, anche la Sviluppo Monte Poieto è arrivata a concludere che un biglietto unico, con ripartizione basata sui passaggi ai tornelli, è la base per una sana e responsab ...