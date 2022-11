Fondi di coesione sulle bollette La richiesta di Meloni all' Europa

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non è un caso se oggi, a margine degli incontri che Giorgiaterrà a Bruxelles con i presidenti dell'rlamento, Roberta Metsola (alle 16.30), della Commissione, Ursula von der Leyen (17.30) , e del Consiglio europeo, Charles Michel (19), non siano stati previsti punti stampa o conferenze congiunte. Perché l'esito di questi faccia a faccia è una grande incognita. In due casi su tre - von der Leyen e Michel - si tratta di una prima assoluta con la premier italiana. I colloqui, quindi, serviranno innanzitutto per conoscersi e, da parte delle istituzioni continentali, per «prendere le misure» del fenomeno. Capire, cioè, qual è la versione più vicina alla realtà della neo presidente del Consiglio. Se si tratta della leader che ha fondato parte della sua scalata politica sulla critica alle istituzioni dell'Unione o della ...

Aver accorpato in un unico ministero Pnrr e politiche diè l'opportunità di poter avere un'... "Andrei a recuperare i circa 40 miliardi di euro dieuropei 2014 - 2020 che l'Italia non ha ...... di disaccoppiare i prezzi del gas destinato alla produzione di elettricità da quello per altri usi e, soprattutto, si chiederà lo sblocco deicomunitari di2014 - 2020 per ...Non è un caso se oggi, a margine degli incontri che Giorgia Meloni terrà a Bruxelles con i presidenti dell’Europarlamento, ...Catanzaro - "L'Italia è stata il secondo più grande beneficiario dei fondi di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, quindi noi, come Commissione REGI, abbiamo ritenuto importante venire ...