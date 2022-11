Foibe | il ministero dell’Istruzione demolisce oblio e negazionismo Ecco le linee guida

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una pietra tombale su qualsiasi tentazione negazionista sul dramma dellee l’esodo giuliano dalmata. Ildetta le “per la Didattica della Frontiera Adriatica”. Si tratta di un documento di 89 pagine pubblicato lo scorso 21 ottobre, ultimo giorno della gestione dell’ex ministro Bianchi. L’obiettivo è quello di fornire finalmente agli studenti un piano didattico sulle vicende della frontiera orientale. Culminate nella pulizia etnica degli italiani di Istria e Dalmazia ad opera di Tito. Perché la verità non sia affidata allo spontaneismo dei docenti. Spesso reticenti ad affrontare con obiettività una delle pagine più controverse e buie della storia italiana. Un lascito più che apprezzabile per il ministro...

