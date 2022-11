Fisco | bonus pieno per le Pmi agroalimentari che hanno investito nell’e-commerce

(Di giovedì 3 novembre 2022) Le reti di imprese agricole echecomunicato le spese sostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena delintrodotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno del commercio elettronico nel settore. Un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa infatti al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuto agli operatori chevalidamente fatto domanda entro lo scorso 20 ottobre. Per l’utilizzo in compensazione, con la risoluzione n. 64/E di oggi viene istituito il codice tributo 6990, denominato “credito d’imposta e-delle imprese agricole”. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al ...

Agenzia ANSA

La disposizione si pone in linea di continuità con la precedente disciplina sul credito d'imposta per investimenti prevista dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184 - 197 della legge n. 160/2019),