Fiorentina | Italiano | «Felice della vittoria | ci fa lavorare bene Ora punti in campionato»

Una superchiude alla grande il girone di Conference League: Barak, Cabral e una perla di Saponara annientano il Riga nel primo tempo. Nulla da fare però per i ragazzi di, che chiudono al ...Commenta per primo RFS RIGA -0 - 1 Terracciano 6.5 : Il numero uno gigliato è per larghi tratti spettatore non pagante ...se ne accorge e preferisce risparmiargli il secondo tempo. (...La Fiorentina vince in Lettonia contro il Riga l'ultima giornata ... Adesso la formazione di Vincenzo Italiano per continuare il percorso europeo dovrà battere una delle squadre che retrocederà ...Il tecnico dopo la vittoria di Conference contro il Riga: "Nel primo tempo abbiamo creato molto, non concedendo nulla. Adesso concentriamoci su queste ultime tre sfide" ...