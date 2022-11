Feyenoord-Lazio | Europa League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) In cerca del primo posto del raggruppamento europeo d’appartenenza di. Ladi Maurizio Sarri plana in Olanda per sfidare ilpadrone di casa (battuto 4-2 nella prima sfida del gruppo) nell’ultimo atto della fase a gironi. Biancocelesti che non potranno fare troppi calcoli visto che potrebbe terminare anche al quarto posto con incroci negativi tra i risultati. Ecco le ultime dacon lee latv. Verso la sfida del The Kuip(Photo credits:Rotterdam).Maurizio Sarri pronto a qualche rotazione in vista del match di questa sera, proiettato mentalmente anche al derby in programma domenica prossima alle ore 18. In ...