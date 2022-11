Felicissima Sera prende il posto di Tu si Que Vales | slittano le serie straniere | le novità in casa Mediaset

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)si prepara a tornare in tv regalando (dipende comunque dai punti di vista) Pio e Amedeo al pubblico fedele di Canale5. Secondo le ultimein arrivo dagli spostamenti e i cambi di programmazione della rete ammiraglia del Biscione, sembra proprio cherà ilche Tu si Quelascerà vacante dopo la semifinale e la finalissima previste per la fine di questo mese. Pio e Amedeo andranno in onda al sabato, in replica, a partire dal 26 novembre, salvo cambiamenti, e per un totale di tre puntate, quindi fino al10 dicembre. A quel punto al sabatodovrebbe avere spazio la programmazione natalizia prima del ritorno di Maria de Filippi con la nuova edizione di C’è ...