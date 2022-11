Fedele | “Allegri migliore di Spalletti Kvaratskhelia come il cammellone di Fabian”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Enricoha analizzato il Napoli parlando die Kim, ma ha fatto anche il confronto traed. L’ex procuratore ai microfoni di Radio Marte Sport Live ha detto: “Giudizio su? Non mi pento di aver detto che èse portasse il frigo sulle spalle. Perché è un po’parlare del ‘’ diRuiz. Anche Ciro Ferrara sembrava avesse un frigo sulle spalle, eppure era una dei difensori più forti d’Italia. È solo una questione di postura e niente altro“.analizza anche Kim, tra i difensori migliori del campionato di Serie A e non solo: “Sulla corsa lunga ha ancora dei problemi. Questo perché trascina una gamba più dell’altra. A maggio è stato operato di tibia ...

...al binomio indissolubile cruelty free - veganesimo, e il respiro, che cambia ogni volta che ... in cui sono tutti gioiosi,e leggeri. Non soltanto i monaci, ma anche le persone che ...Napoli - Enricoè intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: ' Visto il ... Spalletti è più istruttore diche ha vinto più titoli dell'allenatore azzurro ...Enrico Fedele ha analizzato il Napoli parlando di Kvaratskhelia e Kim, ma ha fatto anche il confronto tra Spalletti ed Allegri.Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l'ex procuratore sportivo dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, parlando del Napoli.