Fed | nuova stretta ai tassi +75 pb e alza il picco da raggiungere

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ancora una fortedalla Federal Reserve, che dopo aver operato un ulteriore energico aumento deidi interesse - 75 punti base in più, con cui i fed funds sono stati portati al 3,75%-4% - hato l`asticella del livello massimo che intende. E su cui evita di sbilanciarsi con indicazioni esplicite. Inoltre, già con il comunicato diffuso a seguito del direttorio, l`istituzione ha in qualche misura anche smorzato le aspettative, che erano lievitate, su una imminente moderazione nel proseguimento della manovra di inasprimento. L`economia Usa ha segnato rallentamenti, ma l`inflazione continua ad attestarsi a valori più elevati del previsto, lontanissimi dall`obiettivo del 2%, mentre il mercato del lavoro non mostra segnali di moderazione e resta surriscaldato. Dati che "mi fanno pensare che dovremo ...