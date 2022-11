Favorevole all' aumento di stipendio Paolo Ruffini sullo stipendio degli insegnanti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022)senza freni. L'attore, che uscirà nelle sale con "Ragazzaccio" - il suo ultimo film - su RTL 102.5 racconta: “Io a scuola? Mi dicevano: intelligente, ma non si applica”. E poi parla dei docenti: "Sonoall'del loro, insieme a quello delle Forze dell'Ordine". “Ragazzaccio” è un film che è stato girato in una sola settimana, nel cast ci sono Giuseppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Bisegna e Jenny De Nucci. "Tutto grazie a un cast fantastico. E' un piccolo miracolo. Andate al cinema”, dice a RTL 102.5. Il regista sceglie un cast di veri fuoriclasse: Giuseppe Fiorello, Massino Ghini e Sabrina Impacciatore, che non hanno bisogno di presentazioni, e che hanno scelto di abbracciare questo progetto offrendo delle ...