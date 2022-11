Europa League | Roma-Ludogorets 3-1 | giallorossi al playoff

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Missione compiuta per lache aveva un solo risultato a disposizione e batte il3-1 in rimonta e conclude al secondo posto, dietro al Betis Siviglia, nel gruppo C di, qualificandosi al. Primo tempo sottotono per iche vanno sotto per un gol di Rick al 42?. Nella ripresa, con gli ingressi di Zaniolo e Volpato, è un’altrache trova il pari su rigore con Pellegrini e mette la freccia ancora su rigore del capitano. Zaniolo la chiude sul 3-1 con un gran gol. Pronti-via e si capisce subito che sarà la squadra capitolina a fare la partita. Dopo una leggerezza di Viña che quasi non costa il vantaggio ospite al 7?, iiniziano a spingere sull’acceleratore. Ci provano in successione ...

... "I giovani Puntiamo a farli crescere e a mandarli in campo preparati" Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio della Roma agli spareggi di. Di seguito le ...Il sorteggio di lunedì a Nyon per i playoff di febbraio dipuò rimandare a Torino un vecchio amico sempre affamato di gol e trofei: Cristiano Ronaldo da Funchal, Madeira. Ci ha provato fino alla fine a qualificarsi direttamente agli ottavi della ...Per prima cosa continuare in Europa League è una questione di orgoglio, fossimo andati in Conference come una delle squadre più forti non sarebbe statp centrato l'obiettivo. Sappiamo che siamo in ...Il tecnico dei giallorossi si prende il secondo posto con la vittoria contro il Ludogorets e torna sulla frase rivolta ai club retrocessi dalla Champions ...