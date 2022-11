Eurolega 2022 23 | sconfitta casalinga per Milano | il Real Madrid vince 77-83

(Di giovedì 3 novembre 2022) 77-83 nel match tra EA7 Emporio Aramani, partita valida per la sesta giornata di/23. Grande vittoria dunque per ilal Mediolanum Forum, che permette agli spagnoli di ottenere la terza vittoria nella competizione. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita ilparte forte, con un ispirato Tavares e un preciso Musa da tre. Gli spagnoli così accumulano subito un buon vantaggio, seppurprova a reagire colpo su colpo con le giocate di Melli. Il primo quarto così si conclude con il punteggio di 20-23, in favore per gli ospiti. Nel secondo parziale l’Olimpia ha una grande reazione d’orgoglio e raggiunge nei primi minuti il pareggio. Datome e ...

OA Sport

(42 - 43 al 25') Le francesi difendono come una squadra di, pressione, fisicità e ... Sassari, 3 novembreUfficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna 3 novembreCome detto da Scariolo, preoccupa tanto la presenza di Nando De Colo (francese classe 1987 che in campo europeo ha finora messo a referto 13,2 punti di media a partita), ma non solo. Potrebbero ... Basket, Eurolega 2022-2023: la Virtus Bologna ospita l'Asvel Villeurbanne nella 6^ giornata Il Maccabi Tel Aviv si presenta a Vitoria senza problemi di formazione, ma incappa in una serata nera, anche perché il Baskonia tira a canestro con una qualità micidiale fin ...Non inganni lo scarto finale, perché per 25 minuti Sassari se l'è giocata alla pari contro una formazione che ha perso gli spareggi per restare in Eurolega. Al PalaSerradimigni il Villeneuve d'Adsc si ...