Estradizioni | per la Cina la pacchia è finita Decisione storica della Cedu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mentre in tutta Europa – tranne l’Italia, per ora – sono in corso annunci di convocazioni di ambasciatori cinesi, ordini di chiusura delle illegali “stazioni di polizia d’oltremare” e indagini sulle operazioni clandestine di repressione transnazionale per conto del Partito comunista cinese, arriva una sentenzaCorte europea per i diritti dell’uomo che mina ulteriormente l’utilizzo di “armi legali” da parteRepubblica popolare per dare la caccia a chi è riuscito a fuggire alla feroce repressione domestica del regime. Nella sentenza del caso Liu contro la Polonia del 6 ottobre scorso la Corte stabilisce che l’estradizione del cittadino taiwanese Hung Tao Liu verso laper accuse di frode telematica costituirebbe una violazioneproibizione di tortura o trattamenti e punizioni disumani o degradanti ...