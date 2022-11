Energia | Verdi | ' da governo ancora no misure mentre famiglie e imprese affondano'

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Leitaliane sono sempre più povere e lesono in profonda crisi per il caroe ilMeloni non presenta un provvedimento sul caroma si occupa dei rave, solo per seguire una propaganda di destra ma che nulla risolve, anzi attenta alle liberta' costituzionali. Anche il Cdm di domani non affronterà la questione del caro bollette e non intaccherà gli extraprofitti delle grandi compagnie del gas. Il vuoto pneumatico di idee e proposte di questoviene pagato duramente dall'Italia,i suoi ministri fanno la guerra alle rinnovabili e alla transizione ecologica". Cosí i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanzae Sinistra.

