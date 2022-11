(Di giovedì 3 novembre 2022)Sky Cinema drama ore 21 con Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Joseph Fiennes. Regia di Shekar Kapur. Produzione Gran Bretagna 1998. Durata: 2 ore LA TRAMA E' il film che impose vent'anni fa Cate Blanchett come gran primadonna (Cate riprese due lustri dopo il personaggio in "the golden age"). Racconta l'alpiùd'ha 25 anni quando ha l'opportunità di regnare su un paese che dopo la morte di re Enrico VIII è stato travagliato da lotte di potere tra cortigiani.Ma ora sono morti i predecessori, il piccolo debole Edoardo e la sorella Maria Tudor detta la Sanguinaria. Tra i cortigiani si fa largo sir Walshingham che ha intuito la stoffa ...

Liberoquotidiano.it

Durata: 2 ore LA TRAMA E' il film che impose vent'anni fa Cate Blanchett come gran primadonna (Cate riprese due lustri dopo il personaggio in 'the golden age'). Racconta l'al trono ...La trama di The Crown 5 Prossima al 40° anniversario della suaal trono, la Regina ... Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Debicki), ... "Elizabeth", l'ascesa al trono della più famosa regina d'Inghilterra Bad Blood, Jennifer Lawrence lascia il film su Elizabeth Holmes. Un bel problema per Adam McKay, già alla ricerca di una nuova protagonista ...L'attrice Jennifer Lawrence ha rivelato di aver rinunciato al ruolo di Elizabeth Holmes nel film Bad Blood dopo aver visto The Dropout.