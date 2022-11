Ecco la bolletta di novembre | colpo di scena | quanto pagheremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Bollette del gas in discesa. Stando alle stime del sito specializzato Staffetta, le bollette che arriveranno aper i consumi di ottobre potrebbero essere meno care del previsto. Complice il calo del costo della materia prima. Quest'ultimo infatti è sceso di circa il 6 per cento. "Alla luce dei valori del Psv degli ultimi giorni di ottobre, si rafforzano i segni che fanno prevedere che il prezzo definitivo del gas in servizio di tutela per ottobre si collocherà al di sotto dei valori del terzo trimestre luglio-settembre", si legge. Il Psv, mercato italiano, è calato in media a ottobre di 81,7 euro al MWh. Così il prezzo finale sarà nell'ordine dei 115-116 centesimi per metro cubo, rispetto ai 123 centesimi a metro cubo del terzo trimestre 2022. Questo non vale però per la luce, che non a caso è aumentata del 59 per cento nel quarto trimestre 2022. Una ...