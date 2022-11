E’ morta l’elefantessa più anziana dell’Africa

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 3 novembre 2022) E'l'elefantessa piùdell'Africa. Aveva tra i 60 e i 65 anni, il limite massimo per un elefante che vive in libertà. Lo stesso Kenya wildlife service, saluta la morte di Dida, la "Regina dello Tsavo", definendola "matriarca iconica" del Parco nazionale dello Tsavo. L'elefantessa Dida "E'per cause naturali a causa della vecchiaia", ha detto il Kws, l'ente che protegge la fauna in Kenia, parlando "forse della piùfemmina 'tusker' (grandi zanne) d'Africa". Dida è stata il soggetto di diversi documentari e coloro che l'hanno conosciuta attraverso foto e video, così come chi ha avuto lo squisito piacere di incontrarla di persona, "la ricorderanno".Dida, come detto, èper cause naturali, ma gli elefanti ...